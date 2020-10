Heiligenverehrung : Marienfigur am Grenzpfad

Diese Marienfigur steht im Langenstein am Morscheider Grenzpfad. Foto: Walter Theis

Morscheid (red) In einer jahrhundertealten Felsspalte des sogenannten Langensteins direkt am Morscheider Grenzpfad steht seit einigen Wochen eine Marienfigur, die die Wanderer zum Verweilen einlädt. Ein Morscheider Bürger hat die gestiftete Madonna dort in den Langenstein integriert.

