Wahrzeichen : 14 Fakten über die Trierer Mariensäule

Sie thront hoch über der Stadt Trier, bietet Blick auf alle Wahrzeichen und ist auch selber eins. Was Sie vielleicht noch nicht über die berühmte Mariensäule wissen, lesen Sie hier.

1. Die Mariensäule wurde am Montag, 8. Oktober 1866, von Bischof Leopold Pelldram in einer feierlichen Zeremonie unter großer Anteilnahme der Bevölkerung geweiht – drei Monate vor der endgültigen Fertigstellung. Den Grundstein hatte sechs Jahre zuvor Pelldrams Vorgänger Wilhelm Arnoldi gelegt.

2. Anlass ihrer Errichtung war die 1854 von Papst Pius IX. verkündete unbefleckte Empfängnis Mariens (Maria wurde von Geburt an „von aller Erbschuld unbefleckt bewahrt“), was der Marienverehrung der Katholiken neue Impulse gab. In der Folge entstanden vielerorts Mariensäulen, unter anderem in Köln, Aachen, Düsseldorf und München.