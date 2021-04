Vortrag : Marina Münkler hält Trierer Rede: „Wie Demokratien gefährdet werden“

Marina Münkler ist Professorin für Ältere und frühneuzeitliche deutsche Literatur und Kultur an der Technischen Universität Dresden. Foto: Amac Garbe

Trier Die Literaturwissenschaftlerin spricht unter anderem darüber, ob und wie soziale Medien die Demokratie gefährden können.

(red) Anlässlich des Geburtstags von Karl Marx veranstaltet die Stadt Trier seit 2019 am 5. Mai die „Trierer Rede“ – eine Vortragsreihe zu aktuellen gesellschaftspolitischen Themen mit namhaften Referenten aus Kultur und Wissenschaft. In diesem Jahr findet die Trierer Rede pandemiebedingt digital statt und behandelt dabei ein hochaktuelles Thema: Professorin Marina Münkler spricht zur Veränderung unserer Kommunikationskultur durch Digitalisierung und soziale Medien und geht dabei der Frage nach, ob und wie diese vielfältigen Veränderungsprozesse die Demokratie gefährden. Der Titel ihres Vortrags lautet: „Wie Demokratien gefährdet werden. Die sozialen Medien und die Logik der Herabsetzung“.

Die Trierer Rede wird am Mittwoch, 5. Mai, um 19.30 Uhr über die Website der Stadt Trier www.trier.de sowie den OK54 Bürgerrundfunk ausgestrahlt. Moderiert wird die Sendung vom Trierer Historiker Professor Lutz Raphael. Im Anschluss an den Festvortrag findet ein Nachgespräch über das Videokonferenzsystem Zoom statt, in dessen Rahmen sich das Publikum direkt mit der Referentin austauschen kann. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Voranmeldung zum Nachgespräch ist über www.trier.de/trierer-rede erforderlich.