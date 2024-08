Nanu, was ist denn da los? Markante Trierer Altstadtgebäude hinter Gerüsten

Ebenfalls eine Fassaden- plus Dachsanierung steht beim Modehaus Sinn (Ecke Fahr-/Neustraße) an. Und die könnte knifflig werden. „Wir gehen aktuell von einer Bauzeit bis Ende des Jahres aus, müssen aber auf Überraschungen gefasst sein“, sagt der als Bauleiter fungierende Trierer Architekt Rüdiger Sattler; „Wir kennen den genauen Sanierungsbedarf an Fassade und Dach noch nicht.“ Ziel sei es, den unter Denkmalschutz stehenden Teil des 1912 erbauten Eckhauses so instandzusetzen, „dass es sich zumindest für die nächsten 20 Jahre in einem einwandfreien Zustand präsentiert.“ Wie beim Fetzenreich ist eine auf historische Gemäuer spezialisierte Firma mit dem Projekt betraut. Der Betrieb des Modehauses Sinn ist laut Geschäftsführerin Elke Speicher nicht beeinträchtigt: „Wir haben ganz normal geöffnet“.