Markierungsarbeiten auf Bitburger Straße (B 51) in Trier verschoben

Wegen schlechter Wettervorhersage müssen die geplanten Markierungsarbeiten zwischen der Kaiser-Wilhelm-Brücke und der Hochschule Trier (Napoleonsbrücke) von Sonntag, 28. April, auf Sonntag, 12. Mai, verschoben werden.

Die Fahrbahnmarkierung wird am 12. Mai zwischen 9 und 15 Uhr erneuert, daher steht in dieser Zeit in Richtung Innenstadt nur eine Fahrspur zur Verfügung.

(red)