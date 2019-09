„Mister Blaue Lagune“ will auf den Chefsessel: Markus Römer kandidiert für CDU-Vorsitz in Trier

Trier Nach Thorsten Wollscheid meldet nun auch Markus Römer Ansprüche auf das Amt des Vorsitzenden der CDU Trier an. Die Bewerberliste wird erst beim Kreisparteitag am 27. September geschlossen.

Während der 32-jährige Wollscheid jüngster Chefsessel-Bewerber in der Geschichte der CDU Trier ist, aber bereits seit 16 Jahren Parteimitglied ist und seit 2011 dem Vorstand angehört, ist Römer ein parteipolitischer Quereinsteiger, der allerdings auf kommunalpolitischer Ebene für ein aufsehenerregendes Novum gesorgt hat: Er war 2017 der Organisator des Bürgerentscheids, der einen Ratsbeschluss kippte und den Verbleib der Aral-Tankstelle in der Ostallee („Blaue Lagune“) ermöglichte.

Er trete auch nicht gegen Wollscheid an, sondern bewerbe sich wie er um das selbe Amt. Mit deckungsgleichen Zielen („Die Basis intensiv einbeziehen! Wir wollen wissen, was die Bedürfnisse und Probleme unserer Mitglieder sind.“), aber eigenen Personalvorstellungen: „Ich sehe mich als Teil eines eng zusammenarbeitenden Vorstandsteams“, dem etwa Frank Tenbusch (Vize), Heike Franzen (Schatzmeisterin) und Benjamin Judith (Öffentlichkeitsarbeit) angehören sollten. „Ich hoffe, dass der Parteitag meinen Empfehlungen folgen wird.“ Wie Wollscheid geht Römer vor dem Kreisparteitag (27. September, 19 Uhr, City Hall im FourSide Plaza) nun auf parteiinterne Werbetour um die Gunst der 850 Trierer Unionsangehörigen.

Für die Junge Union (JU) ist die Wahl bereits entscheiden: „Wir unterstützen die Kandidatur von Thorsten Wollscheid zum Parteivorsitzenden der CDU Trier. Wir sind stolz, dass mit Thorsten die Vernunft und die Erfahrung in das Amt des Vorsitzenden einziehen wird“, verkündet die knapp 100 Mitglieder starke Nachwuchsorganisation selbstbewusst via Facebook.

Zwei Kandidaten, viele gegenseitig verteilte Nettigkeiten – einer hüllt sich dennoch in Schweigen. „Nein, ich sage zum jetzigen Zeitpunkt gar nichts“, erklärt der CDU-Ehrenvorsitzende Horst Langes auf TV-Anfrage. Der 91-Jährige, der von 1962 bis 1989 der mächtige Mann der Trierer Christdemokraten war, will sich erst einmal in aller Ruhe selbst ein Bild machen „und mir beispielsweise bei der erweiterten Vorstandssitzung am 16. September anhören, was die Kandidaten zu sagen haben“.