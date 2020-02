Konzert : Martin Bambauer spielt an der Metzler-Orgel in Trier-Pfalzel

Foto: Trierischer Volksfreund/Martin Bambauer

Trier (red) Martin Bambauer, Kantor an der Evangelischen Kirche zum Erlöser (Konstantin-Basilika) in Trier spielt am Sonntag, 9. Februar, um 17 Uhr in der Marienstiftskirche Trier-Pfalzel ein Orgelkonzert.



