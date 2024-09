Schluss mit dem Chaos Ständige Probleme mit Linksabbiegern im Trierer Westen – Stadt bessert nach

Es ist teils haarsträubend, was sich derzeit in Trier-West abspielt. Genauer gesagt an der Stelle, an der Kölner Straße, Martinerfeld und Hornstraße aufeinandertreffen. Wenn man in die Römerstraße einbiegen wolle, kämen aus dem Martinerfeld immer Linksabbieger und verursachten fast ein Zusammenstoß, schreibt beispielsweise ein Nutzer in der Trier-West/Pallien-Gruppe im sozialen Netzwerk Facebook.