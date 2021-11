Brauchtum : Hier gibt es Martinsumzüge in Trier und im Kreis Trier-Saarburg

Foto: dpa/Oliver Berg

Trier/Trier-Saarburg Die Martinsumzüge mussten im vergangenen Jahr aufgrund der Coro­napandemie ausfallen. In diesem Jahr war es bis zuletzt eine Wackelpartie. Auch deshalb fällt vielerorts die Entscheidung erst kurzfristig.

Einige Veranstalter halten sich bewusst bedeckt, um die Menschenmenge möglichst klein zu halten. Wir haben die verfügbaren Informationen aus Trier und den Verbandsgemeinden zusammengetragen. Für Vollständigkeit und Korrektheit der Angaben übernehmen wir keine Gewehr.

In der Stadt Trier ist die Angst vor Menschenmengen wohl groß. Auf Wunsch der Veranstalter hat die Stadtverwaltung lediglich die Informationen zu einem Teil der Martinsumzügen weitergegeben. Am Mittwoch, 10. November, zieht der große Martinsumzug ab 18 Uhr durch die Innenstadt. Ebenfalls am Mittwoch um 18 Uhr starten die Umzüge in Ehrang und Zewen. Es folgen weitere Umzüge am Donnerstag, 11. November, um 18 Uhr in Pfalzel, am Freitag, 12. November, um 17.45 Uhr in Neu-Kürenz und um 18 Uhr in Irsch, sowie am Samstag, 13. November, um 18 Uhr in Ehrang.

Die Verbandsgemeinde (VG) Trier-Land hat uns die Informationen über folgende Martinsumzüge übermittelt: Am Dienstag, 9. November in Trierweiler um 18 Uhr und in Langsur um 18.30, am Mittwoch, 10. November, in Butzweiler um 18.30, am Donnerstag, 11. November, in Liersberg, Metzdorf, Beßlich, Olk und Ralingen jeweils um 18 Uhr, in Newel und Edingen um 18.30 Uhr und in Igel um 19 Uhr. Am Freitag, 12. November, folgen die Umzüge in Aach, Franzenheim, Zemmer, Daufenbach und Trierweiler-Fusenich um 18 Uhr, Kersch um 18.30 Uhr, Trierweiler-Udelfangen um 19 Uhr; am Samstag, 13. November, in Kordel um 17 Uhr, Schleidweiler um 17.15 Uhr, Hockweiler um 18 Uhr, Godendorf, Wintersdorf, Sirzenich und Rodt jeweils um 18.30 Uhr, sowie am Sonntag, 14. November, um 18 Uhr in Mesenich.

In der VG Ruwer findet der erste Martinsumzug bereits am Sonntag, 7. November, in Mertesdorf statt. Es folgen die Umzüge am Donnerstag, 11. November, in Lorscheid, am Freitag, 12. November, in Gutweiler (zusammen für die Orte Korlingen, Sammerau und Gutweiler), in Kasel und in Schöndorf, sowie am 13. November in Riveris, Waldrach, Farschweiler, Bonerath, Hinzenburg, Holzerath und Ollmuth. Die Startzeiten der Umzüge wurden von der Verbandsgemeinde nicht mitgeteilt.

Die VG Hermeskeil veranstaltet Martinsumzüge in folgenden Orten: Am Donnerstag, 11. November, in Züsch/Neuhütten um 18 Uhr, am Freitag, 12. November, in Rascheid, Grimburg, Prosterath, Damflos und Bescheid (jeweils 18 Uhr), sowie am Samstag, 13. November, in Hermeskeil (17 Uhr), Geisfeld (17.30 Uhr), Gusenburg, Beuren und Naurath/Wald (jeweils um 18 Uhr).

In der VG Schweich finden in fast allen Orten Martinsumzüge statt. Lediglich fünf Orten haben noch keine Festlegung getroffen, teilt die Verbandsgemeinde mit. Die Ortsgemeinde Kenn hat den Martinsumzug abgesagt.

In der VG Konz starten die Martinsumzüge in Pellingen und Ober­emmel am Mittwoch, 10. November, jeweils um 18 Uhr. Es folgen Umzüge am Donnerstag, 11. November, in Tälchen (17.30 Uhr), in Kommlingen und Rehlingen (18 Uhr), am Freitag, 12. November, in Konz Stadt, Kanzem, Köllig, Oberbillig (jeweils um 18 Uhr) und in Karthaus (19 Uhr), sowie am Samstag, 13. November, in Nittel, Wawern und Wellen (jeweils um 18 Uhr).