Martinsumzüge in Trier Ich geh‘ mit meiner Laterne – aber wann eigentlich?

Gartenfeld: Beginn 18 Uhr. Start in der Agritiusstraße, Ende am Platz an der St. Agritiuskirche.

Heiligkreuz: Beginn 17 Uhr. Start am Kirchplatz in Alt-Heiligkreuz, Ende an der Kirche St. Maternus in Neu-Heiligkreuz.

Innenstadt/Trier-Nord: Beginn 18 Uhr. Start auf dem Platz an der Karl-Berg-Musikschule, Ende an der Kirche St. Martin. Dieser große Martinszug führt zur Porta Nigra und zurück nach Trier-Nord und kreuzt dabei zweimal die Nordallee.

Irsch: Beginn 18 Uhr. Start in der Georgstraße, Ende am Sportplatz.

Neu-Kürenz: Beginn 17.45 Uhr. Start an der Kita St. Augustinus, Ende Parkplatz Restaurant Vierjahreszeiten.

Pfalzel: Beginn 18 Uhr. Start auf dem Kirchplatz, Ende am Sportplatz/An der Bastion.

Ruwer: Beginn 18.30 Uhr. Start auf dem Schulhof der Grundschule, Ende auf dem Festplatz Hüsterwiese

Zewen: Beginn 18 Uhr. Start beim Pfarrheim in der Turmstraße, Ende in der Fröbelstraße.