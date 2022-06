Hochwasservorsorge : 26 Tonnen am Haken - Behelfsbrücke für Ehranger Kyllbrücke

Foto: Knopp Friedhelm 13 Bilder Bau einer Behelfsrücke in Ehrang

Trier-Ehrang Das Technische Hilfswerk (THW) hat in Zusammenarbeit mit einer Trierer Kranfirma eine 16 Meter lange und 26 Tonnen schwere Behelfsbrücke in Trier-Ehrang verlegt. Was es damit auf sich hat.