Pandemie : Maskenpflicht an ART Standorten

Trier Trier Im Einklang mit den aktuell landesweit geltenden Beschränkungen führt der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (ART) ab sofort eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung an allen Standorten ein.

Anlieferungen am Wertstoffhof sowie an den Entsorgungs- und Verwertungszentren sind weiterhin möglich. Alle Besucher werden gebeten, auf dem gesamten Gelände durchgehend eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Der Zugang zum Gelände wird bei der Zufahrt kontrolliert, so dass sich immer nur eine angemessene Anzahl an Besuchern auf dem jeweiligen Gelände befinden und die Einhaltung der Abstände möglich ist.