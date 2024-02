Invasive Arten breiten sich aus Mattheiser Weiher: Warum zu viele Nutrias zum Problem werden können

Ruth Duchêne hat Fotos gemacht. „Ich wollte Ihnen ein Bild senden von der fleißigen Vermehrung invasiver Arten, die unsere Stockenten aktiv verscheuchen.“ Neun Nilgänseküken und vier junge Nutrias sind auf dem Bild zu sehen. „Zudem werden sie noch fleißig gefüttert, wie man an der Möhre sieht.“ Die Leserin regt an, einen Artikel darüber schreiben, damit die Leute aufhören zu füttern. Sonst sehe es am Weiher bald anders aus. Es kann sein, dass die Gänse und die Nutrias bald andere und heimische Tierarten komplett verdrängt haben.