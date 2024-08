34 mal in Deutschland Bettwaren: Gebers-Filiale in der Trierer Fußgängerzone feiert 25-jähriges Bestehen

Guter Schlaf ist wichtig, um gesund und leistungsfähig zu bleiben. Dafür braucht es für jeden das passende Bett und eine bequeme Matratze. Diese zu finden, ist aber oft gar nicht so einfach. Dabei hilft Karin Junghanns nun seit mehr als 21 Jahren. Sie ist die Leiterin der Trierer Gebers-Filiale und berät die Kundschaft gemeinsam mit ihrem Team täglich rund um das Thema Schlaf. Mitten in der Fußgängerzone verkaufen sie unter anderem Schlafsysteme und Bettwäsche. Das Matratzengeschäft in der Brotstraße 32 ist seit 1999 in Betrieb und feiert Anfang August 25-jähriges Bestehen.