Wallfahrt : Matthiaswallfahrt des Dekanates Trier

Trier Die Dekanatswallfahrt der Trierer Pfarreien zum Grab des heiligen Apostels Matthias findet jährlich am Donnerstag nach Pfingsten statt. Das Pilgeramt in der Basilika St. Matthias beginnt am 13. Juni um 19.30 Uhr.

