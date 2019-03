Plündernde Horden, feindliche Truppen – einst war es gefährlich in Trier. Um die Stadt zu verteidigen, baute man mächtige Mauern und buddelte Wassergräben.

Im Osterferienkurs lernen Kinder ab sechs Jahren im Stadtmuseum Simeonstift, wie die Trierer in der frühen Neuzeit ihre Stadt beschützten. Bei einem Stadtspaziergang und in der Ausstellung „Trier – Eine Festungsstadt?“ kommen sie dem Geheimnis der dicken Festungswälle auf die Spur, später betätigen sie sich in der Museumswerkstatt selbst als Architekten. Der Kurs dauert von Dienstag, 23. April, bis Freitag, 26. April, jeweils von 9:30 bis 13 Uhr. Die Teilnahme kostet 60 Euro. Anmeldung bis zum 29. März unter Telefon 0651/7181452 oder Mail an museumspaedagogik@trier.de