Porta hoch drei Max Giesinger in Trier: So haben die Leute das Konzert vor der Absperrung genossen (Fotos)

Bei Porta hoch 3 stand am Donnerstag Abend Max Giesinger auf der Bühne vor Triers ältestem Wahrzeichen. Seit 25 Jahren tourt der Musiker, der 2016 mit seiner Single „80 Millionen“ bekannt geworden ist, durch die deutsche Musikgeschichte. Wer für das Konzert keine Karten mehr bekommen hatte oder gar nicht erst auf das abgesperrte Gelände vor der Porta Nigra wollte, nutzte die Fußgängerzone zu einem kostenlosen Picknickkonzert. Viele Trierer breiteten auf ihren mitgebrachten Wolldeckne Nudelsalat und Co aus und genossen bei bester Livemusik einen warmen und regenfreien Sommerabend in der Stadt.