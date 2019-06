Kolumne : Ich freue mich ...

Maximilian Schmitz. Foto: Roland Morgen

„... auf den Tag der offenen Tür des Löschzugs Olewig und bin stolz darauf, dann in den aktiven Feuerwehrdienst berufen zu werden. Und das noch am gleichen Tag, an dem mein Vater Sven Schmitz für seine 25-jährige Zugehörigkeit zum Löschzug geehrt wird.“

Maximilian Schmitz (16), Trier-Heiligkreuz. Der Löschzug Olewig der

Feuerwehr Trier veranstaltet sein

jährliches Fest am 15./16. Juni rund ums Gerätehaus, Riesling-

Wein-Straße 1. Auf dem Programm stehen unter anderem Livemusik

mit Chris Steil & Friends am Samstagabend und Kinderunterhaltung am Sonntag. Infos online unter: