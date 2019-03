Kinder wachsen heute mit Fernseher, Computer, Smartphone und Co. auf und gehen damit selbstverständlich um. Wie viel dürfen Klein- und Kindergartenkinder fernsehen? Sind Kinderspiele auf dem Tablet sinnvoll?

Was macht es mit den Kindern, wenn Eltern häufig auf ihr Smartphone schauen? Ab wann sollten Kinder den Umgang mit dem Computer lernen? Diese Fragen werden in einer Veranstaltung des Katholischen Familienbildungszentrums Remise am Montag, 25. März, 20 bis 22 Uhr, beantwortet. Referentin ist Mechthild Hoehl. Die Gebühr beträgt 15 Euro.

Anmeldungen in der Remise 0651 / 64895 oder per E-Mail info@fbs-remise.de