Andacht : Gemeinsam beten am Kreuzweg im Meulenwald

Gemeinsam beten am Kreuzweg im Meulenwald

Trier/Schweich Die Katholische Landvolkbewegung (KLB) im Bistum Trier veranstaltet am Donnerstag, 18. März, um 15 Uhr nahe Schweich die Kreuz­weg­andacht „Auf dem Weg zum Kreuz – Meditationen in Zeiten der Corona-Pandemie“.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehen gemeinsam – mit angemessenem Abstand – an den Kreuzwegstationen entlang, die vom Parkplatz am Rand des Meulenwalds zur Kapelle führen. In deren Nähe befindet sich die Quelle Heiligenborn, der eine heilende Wirkung nachgesagt wird und die bis heute viele Menschen aus der Umgebung von Schweich regelmäßig aufsuchen. Im Inneren der Kapelle steht neben Darstellungen der heiligen Ärzte Cosmas und Damian – Schutz­patrone der Kranken – auch eine Schutz­mantel­madonna.