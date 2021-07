Bildung : Riesiges Bauprogramm – Mehr als 16 Millionen Euro für Trierer Schulen

Trier Nun werden Nägel mit Köpfen gemacht: Der Startschuss für mehrere Großprojekte ist gefallen. Baubeginn ist noch in diesem Jahr.

Die Sanierung der Egbert-Grundschule, die Erweiterung des Humboldt-Gymnasiums (HGT), zwei zusätzliche Klassenräume an der Grundschule Tarforst und die Generalsanierung der Wolfsberghalle. Mehr als 16 Millionen Euro werden all diese Projekte kosten, die der Stadtrat nun auf den Weg gebracht hat. Der Blick auf die Details lohnt sich.

Egbert-Grundschule

Der Stadtrat hat mit einer koalitionsübergreifenden Initiative die Verwaltung dazu verpflichtet, bis Ende des Jahres ein „Konzept zur flächendeckenden Errichtung von modernen Fahrradabstellanlagen“ an allen Trierer Schulen zu erstellen. Damit und mit dem Vorschlag, zur Finanzierung das Sonderprogramm „Stadt und Land“ des Bundes zu nutzen, rennt der Rat im Rathaus offene Türen ein. „Die Verwaltung hat bereits erste Abstimmung getroffen“, sagt Schuldezernentin Elvira Garbes. Eine Förderung von bis zu 90 Prozent sei zu erwarten. Im Rahmen eines Realisierungswettbewerbs zur Neugestaltung der Trierer Schulhöfe, der sich in Vorbereitung befinde, gehe es auch um Fahrradabstellplätze. Garbes nennt auch die Schlüssel, nach denen der Bedarf derzeit berechnet wird: Bei Grundschulen liege der bei 0,3 Stellplätzen je Schüler und Lehrkraft, bei den weiterführenden Schulen bei 0,5 bis 0,7.

Mehr als 5 Millionen Euro wird die umstrittene Sanierung der Egbert-Grundschule auf dem durch den alten Baumbestand besonders schönen Areal unterhalb des Amphitheaters kosten. Seit 15 Jahren wird darüber gesprochen und debattiert, die Alternative einer neuen Grundschule in der Innenstadt wurde geprüft und verworfen. Vor allem die fehlenden Erweiterungsmöglichkeiten im Umfeld des Weltkulturerbes Amphitheater lässt die Kritiker nicht verstummen.

Auch die Kostensteigerung steht in der Kritik. Ursprünglich waren Gesamtkosten von 3 Millionen Euro angesetzt. Die Stadt rechnet nun mit einem Zuschuss von 3,5 Millionen Euro.

Nun wird die Planung noch einmal verändert, um den Vorgaben der Aufsichtsbehörde ADD das Raumprogramm zu entsprechen. Die überdachte Pausenhalle wird nun zu einem Mehrzweckraum umgebaut. Auch zwei Räume für die Ganztagsbetreuung müssen geschaffen werden. Einer davon soll im nahen Kommunalen Studien-Institut (KSI) in der Hermesstraße angemietet werden.

Für einen weiteren Raum in der Egbertschule muss die Zahl der Schüler reduziert werden. Dazu sollen nach Vorschlag der Verwaltung die Schulbezirksgrenzen geändert werden. Da es keine Turnhalle auf dem Gelände gibt, muss der Sportunterricht in die Hallen der Grundschulen Olewig und Mariahof stattfinden.

Ärger im Neubaugebiet Trier-Filsch - Grundschulkinder sollen plötzlich in eine andere Schule und müssen Bus fahren

Schulpolitik : Ärger im Neubaugebiet Trier-Filsch - Grundschulkinder sollen plötzlich in eine andere Schule und müssen Bus fahren

Humboldt-Gymnasium

Mit neun Millionen Euro deutlich teurer wird die vom Stadtrat einstimmig verabschiedete Erweiterung des Humboldt -Gymnasiums (HGT) . Dabei geht es nicht nur darum, den bisherigen Standort am Augustinerhof um einen barrierefreien und mit neuester Technik ausgestatteten Anbau mit 15 Klassenräumen und einer neuen Mensa mit Küche. Auch der bestehende Erweiterungsbau wird aufgestockt und erhält eine Bibliothek. Zusätzliche Klassenräume im Altbau, ein Aufzug und die Sanierung aller Sanitäranlagen stehen ebenfalls auf dem umfassenden Investitionsprogramm.

Sobald der geplante Umbau des benachbarten Bunkers zu einer Energiezentrale erfolgt ist, soll das HGT daran angeschlossen werden. Start der Arbeiten soll noch in diesem Jahr sein. Bevor allerdings das Neubauprojekt starten kann, werden die Archäologen die Baugrube unter die Lupe nehmen. Da das römische Forum einst nicht weit entfernt lag, werden Funde erwartet.

Grundschule Tarforst

Raumnot herrscht auch in der Grundschule Tarforst. Dort wurden bereits vor Jahren zwei Klassen in einem Nebengebäude bereitgestellt. Dennoch musste vor zwei Jahren eine der insgesamt 13 Klassen in die benachbarte Wilhelm-Hubert-Cüppers-Schule ausgelagert werden.