Aktion : Neuer Rekord beim Stadtradeln

Trier Mit 1614 Aktiven in 108 Teams verzeichnete die Aktion Stadtradeln bei ihrer zehnten Auflage in Trier einen neuen Teilnehmerrekord. Insgesamt wurden von den Radlern 317 952 Kilometer eingetragen. Das bedeutet, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den drei Wochen im Schnitt 197 Kilometer auf dem Fahrrad zurückgelegt und dabei im Vergleich zu Autofahrten über die selbe Distanz insgesamt 47 Tonnen Kohlendioxid eingespart haben.