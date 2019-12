Handel : Mehr als 4000 Besucher nutzen Park&Ride-Service

Trier Immer mehr Besucher Triers nutzen den von der City-Initiative und den Stadtwerken Trier angebotenen kostenlosen Park+Ride-Service an den Adventssamstagen. Bereits am ersten Tag des kostenlosen Angebotes stiegen ein Drittel mehr Besucher in die Shuttle-Busse als im Vorjahr.

Den P+R-Parkplatz Messepark in den Moselauen nutzten am 30. November mehr als 1 300 Fahrgäste – ein Beleg für die stetig steigende Akzeptanz. Die Zahlen am 7. Dezember zeigen eine weitere deutliche Fahrgasterhöhung um mehr als 50 Prozent. An den ersten beiden P+R-Samstagen wurden so rund 4000 Personen in die City befördert. Die Auswertungen der bisherigen Zahlen belegen, dass immer mehr Menschen das kostenlose Service-Angebot in Anspruch nehmen.