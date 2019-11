Geschichte : Mehr als 420 000 Totenzettel und deren Geschichte

Totenzettel des aus Wallersheim stammenden Michael Spoo, der 1858 in Trier starb. Foto: WGFF

Trier Die Bezirksgruppe Trier der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde (WGFF) widmet sich am Samstag, 23. November, ab 14 Uhr in einer Veranstaltung im kurfürstlichen Amtshaus in Pfalzel einem Thema, das gut in die Tristesse des Monats November passt: Es geht um Totenzettel.

Die WGFF hat vor einigen Jahren mit dem Sammeln von Totenzetteln begonnen und inzwischen mehr als 420 000 dieser Bildchen erfasst. Die Sammlung enthält überwiegend Totenzettel aus der Region westlich des Rheins und besonders viele aus der Region Trier und Aachen und auch aus dem angrenzenden Belgien.

Die Unterlagen werden zentral gescannt und dann an die Geber zurückgegeben; die Erfassung geschieht vollständig auf ehrenamtlicher Basis durch zahlreiche Mitglieder. Die Trierer Gruppe hat sich in die Erfassung umfangreich eingebracht und bietet zu dem Thema einen Vortrag durch Michael Brammertz aus Prüm, der das Projekt leitet. Dabei ergeben sich durchaus unterhaltsame und fröhliche Aspekte.