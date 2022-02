Ungenutzte Hardware : Warum sich Schüler in Trier über neue Tablets freuen können

Schüler einer 7. Klasse lernen mit iPads im Matheunterricht. Davon kann man in einigen Trierer Schulen nur träumen, da es an Geräten mangelt. Nun gibt es auf einen Schlag bis zu 500 weitere Geräte. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

In Trier wurden 2192 digitale Endgeräte gekauft, um sie an sozial benachteilige Schüler und Schülerinnen auszuleihen. Das sollte die Teilnahme am Onlineunterricht ermöglichen. Mehrere hundert iPads liegen jedoch derzeit ungenutzt herum. Was damit geschehen soll.