Impfzentrum : Unterhaltung und Spritze - mehr als 500 Menschen kommen zur langen Impfnacht

Laut den Zahlen des Impfmonitorings Rheinland-Pfalz sind mittlerweile 74,7 Prozent der Menschen über 12 Jahre in Trier und 67 Prozent in Trier-Saarburg mindestens einmal geimpft. 70 Prozent der Menschen über 12 Jahre in Trier und 66 Prozent der Menschen über 12 im Landkreis sind bereits vollständig gegen das Virus geimpft.

Eine weitere besondere Aktion läuft am Dienstag, 7., und Mittwoch, 8. September, in Trier auf Initative eines Trierer Gastwirts. Jeweils von 11 bis 16 Uhr wird im Tarforster Wirtshaus "Bund", Am Hötzberg 2, geimpft. Ein mobiles Team des Deutschen Roten Kreuzes verimpft Biontech und Johnson&Johnson. Nach der Impfung erhält jeder Impfling ein kostenloses Essen