Zwei Lehrerinnen erzählen Was ist eine Waldorfschule und was unterscheidet sie von Regelschulen?

Trier · Seit 1980 gibt es die Freie Waldorfschule in Trier, die etwa 400 Schüler besuchen. Aber was ist eine Waldorfschule eigentlich genau? Was unterscheidet sie von Regelschulen? Und was ist dran an den Klischees? Darüber haben wir mit zwei Lehrerinnen gesprochen.

06.11.2023, 11:56 Uhr

Die Freie Waldorfschule in Trier gibt es seit 1980. Foto: Freie Waldorfschule Trier

Von Nina Hött

Auf geschwungenen Wegen durch grüne Büsche erreicht man die Waldorfschule Trier. Das Gebäude wirkt einladend mit seinen Rundungen und sanften Erdtönen. Im Inneren ist alles von Licht durchflutet. Es duftet nach Holz und Stroh. Im Treppenhaus lagert Getreide, das die Schüler selbst angebaut haben.