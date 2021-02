TV-Serie Ortsbürgermeister blicken auf 2021 : Mehr Bauen, besseres Parken und sichere Bundesstraße

Oberbillig Oberbillig will jungen Familien mit Grundstücken das Bleiben im Dorf erleichtern und der Ort soll grüner werden.

„Somit kann die Gemeinde den bauwilligen jungen Menschen aus dem Dorf eine Bleibeperspektive geben und damit auch die Voraussetzungen für eine gute demographische Entwicklung des Ortes schaffen“, begründet der Ortschef die Bemühungen. Außerdem sei so die Auslastung und der Erhalt des eigenen Kindergartens, aber auch der Grundschule, sowie der weiteren Infrastruktur gewährleistet, wie auch der Fortbestand der örtlichen Vereine, die mit den Kindern und Jugendlichen eine gesunde Basis für ihre Jugendarbeit aufbauen.

Ein weiteres Projekt, das hoffentlich in 2021 realisiert werde, ist für Beiling ebenso wichtig: Die Anlegung eines Pendler- Parkplatzes in der Moselstraße am Ortsausgang in Richtung Temmels. Die neue, solargetriebene Fähre Sankta Maria II erfreut sich einer stetig steigenden Nutzung, insbesondere auch von Berufspendlern, wobei viele vom Auto in Bus und Bahn im luxemburgischen Wasserbillig

umsteigen und ihr Auto aber in Oberbillig abstellen.