Abfallentsorgung : Mehr Bio-Leerungen über die Feiertage

Der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier betreut rund 520 000 Einwohnerinnen und Einwohner in einem knapp 5000 Quadratkilometer großen Entsorgungsgebiet. Foto: Friedemann Vetter

Trier Pro Einwohner wurden dieses Jahr 19 Kilogramm Bioabfälle abgeholt. Diese Zahl soll weiterhin steigen.

(red) Weihnachten und Silvester stehen vor der Tür. Was die einen freut, stellt den Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (A.R.T.) bei der Einsammlung von Abfällen und Wertstoffen vor große Herausforderungen. Denn nicht nur in Zeiten von coronabedingten Einschränkungen kommt es zu einem höheren Abfallaufkommen in den Privathaushalten. Vor allem über die Festtage ist damit zu rechnen, dass vor und nach Weihnachten vermehrt Küchen- und Speiseabfälle anfallen werden.