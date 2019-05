Öffentlicher Personennahverkehr : Mehr Elektrobusse für Trier: 90 Fahrzeuge für 30 Millionen Euro

Trier Stadtwerke Trier erneuern bis 2026 ihre Busflotte. Ziel: Jeder zehnte Wagen soll mit Elektroantrieb fahren.

Frühlingszeit ist Elektrobus-Zeit. Nun rollen sie problem- und lautlos, die beiden teuersten Gefährte der Flotte der Stadtwerke Trier (SWT). Ende 2018 sah das noch ganz anders aus. Da machte der als erster gelieferte von insgesamt drei bei Hersteller Sileo (Salzgitter) bestellten Wagen (Stückpreis: rund 500 000 Euro) auf offener Strecke schlapp – Softwareprobleme (der TV berichtete). Doch auch nach deren Behebung blieb die Neuanschaffung öfter mal vorsichtshalber im Depot in der Gottbillstraße. Denn eisige Kälte zehrt an der Kapazität der Akkus. Je höher der Verbrauch für die Heizung, desto geringer die Reichweite.

Seit Ende April ist Bus Nummer zwei in Trier und umgehend in Einsatz gegangen. Der dritte Bus kommt Ende Mai und soll wie seine Artgenossen auf der Linie 5 eingesetzt werden. „Wir waren die erste Stadt in Rheinland-Pfalz, die einen Elektrobus einsetzt, bald werden wir auch die erste sein, die fast eine komplette Linie elektrisch betreibt“, sagt SWT-Verkehrschef Michael Schröder (48). Fast, weil für den Betriebsablauf auf der Linie 5 insgesamt vier gleichzeitig fahrende Busse nötig sind. Doch wann der letzte zwischen Castelforte und Weismark/Feyen verkehrende Diesel verschwindet, ist offenbar nur noch eine Frage der Zeit. In den kommenden Jahren soll der komplette SWT-Fuhrpark erneuert werden. Die Ergebnisse der europaweiten Ausschreibung einer Rahmenvereinbarung über die Lieferung von bis zu 90 kleinen Solo- und großen Gelenkbussen bis 2026 liegen frisch vor und werden in den kommenden Tagen bewertet. Ein Ziel der rund 30 Millionen Euro schweren Investition ist es laut Schröder, „dass jeder zehnte unserer Wagen mit Elektroantrieb fährt. Konkret: Wir hätten nebst modernsten konventionellen Dieselfahrzeugen gerne neun ,elektrische’: fünf Solo- und vier Gelenkbusse“.