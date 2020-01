Finanzen : Mehr Gewinn, weniger Dividende

Trier Die Volksbank Trier ist 2019 in allen Bereichen gewachsen. Der Vorstand sieht mit Zuversicht in das neue Jahr. Ihre Kunden sollen von einem neuen Bonusprogramm profitieren.

Die ersten Wochen des neuen Jahres liefen gut bei der Trierer Volksbank. Die Kreditnachfrage war hoch. Der Wirtschaft in der Region geht es gut. Die Vorstände Alfons Jochem und Norbert Friedrich wirken zufrieden, als sie beim Jahrespresseempfang im Beratungszentrum am Viehmarkt auf das vergangene Jahr zurückschauen und darauf, was 2020 verspricht.

2019 sei mit Blick auf die Weltpolitik allerdings kein einfaches Jahr gewesen, sagt Friedrich, und verweist auf die Handelsspannungen zwischen den USA und dem Rest der Welt sowie den Iran-Konflikt. Jochem sieht die wachsende globale Verschuldung kritisch. 250 Billionen Dollar betrage sie. Das sei drei Mal so viel wie das weltweite Bruttoinlandsprodukt. Immerhin sei dieses von plus 2,9 in 2019 auf plus 3,3 Prozent in 2020 gestiegen. In Deutschland erhöhte sich das Wachstum von 0,6 auf 1,1 Prozent. Das ist allerdings immer noch so niedrig wie seit 2013 nicht mehr (plus 0,4 Prozent).