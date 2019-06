Verkehr : Mehr Sicherheit auf dem Überweg

Trier Das Stadt-Tiefbauamt hat provisorische Verkehrsinseln am Konstantinplatz installiert.

Mitarbeiter des städtischen Tiefbauamts haben am Donnerstag auf den Zebrastreifen am Konstantinplatz provisorische Verkehrsinseln angelegt. Die Querungsinseln sind Vorboten einer grundlegenden Änderung.

Lieferverkehr, Stadtbusse, Radfahrer, Touristenströme: Am Konstantinplatz mit den Einmündungen Konstantinstraße, Weberbach, Mustorstraße und An der Meerkatz herrscht meistens noch mehr Betrieb als anderswo in der Altstadt. Deshalb soll der Bereich ab 2020 in eine verkehrsberuhigte Zone umgewandelt werden. Kraftfahrer dürfen dann nur noch mit maximal Tempo 20 unterwegs sein.