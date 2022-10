Urbanes Sicherheitskonzept : So wird der Domfreihof sicher – Poller für die Windstraße

So wird der Domfreihof sicher – Poller für die Windstraße

In der Windstraße am Dom werden die nächsten Hochsicherheitspoller eingebaut. Alexander Thielen von der Firma Schnoorpfeil ist damit beschäftigt, das Pflaster auszubauen. Foto: Rainer Neubert

Trier Noch mehr Poller für die Innenstadt von Trier. Die Schutzzone Domfreihof ist bald fertig. Das hat auch Auswirkungen für den Weihnachtsmarkt.

Das urbane Sicherheitskonzept für die Innenstadt von Trier wird Stück für Stück umgesetzt. Alexander Thielen vom Tiefbauunternehmen Schnorpfeil bereitet in der Windstraße neben dem Dom den Einbau einer weiteren Pollerlinie vor. Vorgesehen sind hier fest eingebaute Ein- und Ausfahrtsperren.

Mehr Sicherheit und Lebensqualität in Trier – Bund und Land fördern Entwicklung der Innenstadt mit Millionenbeträgen (Update)

Stadtentwicklung : Mehr Sicherheit und Lebensqualität in Trier – Bund und Land fördern Entwicklung der Innenstadt mit Millionenbeträgen (Update)

Im Zusammenspiel mit den Pollern in der Straße Sieh um Dich und in der Liebfrauenstraße wird der Weihnachtsmarkt auf dem Domfreihof sicher sein. Die Zu- und Abfahrt ist dann nur von der Liebfrauenstraße oder die Sternstraße möglich. Diese Verbindung zum Hauptmarkt erhält im kommenden Jahr Hochsicherheitspoller mit versenkbaren Elementen.

Wann die Steuerung für die bisher fertigen versenkbaren Elemente in der Liebfrauenstraße und An der Meerkatz in Betrieb genommen werden, ist allerdings weiterhin unklar.