Wie geht’s ohne Konflikte? Mehr Wohnungen für Trier – aber nicht um jeden Preis

Wohnraumverdichtungen wie in der Straße Auf der Hill in Olewig sind erklärtes Ziel der Stadtverwaltung, um die Wohnungsknappheit in Trier in den Griff zu bekommen. Bei Anwohnern ist das häufig umstritten. Besonders dann, wenn es für einen Bereich keinen gültigen Bebauungsplan gibt.

Foto: Rainer Neubert