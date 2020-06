Bildung : Mehr Zahlen zu Schulbezirken sollen her

Trier Der Schulträgerausschuss der Stadt Trier hat in der Europahalle die Neuordnung der Grundschulbezirke Tarforst und Irsch diskutiert – emotional und mit vielen offenen Fragen.

Die Stadt Trier will zwei Straßen im Neubaugebiet Filsch dem Schulbezirk Irsch zuschreiben, weil die Grundschule (GS) Tarforst zu viele Schüler hat. Die GS Irsch hat hingegen so wenige, dass sie um ihre Zweizügigkeit bangt (der TV berichtete).

Busbeförderung Isabelle Rotsch, Schulleiterin der GS Keune, dreht den sprachlichen Rahmen der Diskussion ins Positive und sagt: „Die Kinder haben den Luxus, in kleinere Klassen gehen zu dürfen“. Christian Welter (UBT) gibt zu bedenken, dass dann Kinder aus der ersten Klasse mit dem Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) fahren müssen. Bürgermeisterin Garbes sagt: „Meine eigenen Kinder sind auch ab der ersten Klasse mit dem Bus gefahren.“ In Keune nutzen laut Garbes auch Erstklässler den ÖPNV, das könne man mit den Kindern trainieren. Das bestätigt Isabelle Rotsch und ergänzt, dass man weiter hinten in Richtung Avelertal in der Kohlenstraße auch eine Ampel habe installieren lassen. Das sei langfristig vielleicht auch bei der Bushaltestelle am Kreisel möglich.