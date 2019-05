Luftfahrt : Voller Kraft und trotzdem ganz schön leise

Föhren Mehrere hundert Besucher sind zum Flugplatzfest in Föhren gekommen, um sich über Elektromobilität zu informieren.

Derweil stand Kurt Schmitt geduldig in der Schlange interessierter Probefahrer. Er wollte, wie seit vielen Jahren privat, einen Audi fahren. Die Entwicklung in der Automobilindustrie verfolgt er auch als Beschäftigter bei einem Zulieferer aufmerksam. Denn Antriebswellen, die ihm heute sein Einkommen sichern, würden für Elektroautos nicht mehr gebraucht. Daher hofft er, dass Unternehmen ihre Produktion rechtzeitig umstellen.

Das Interesse sei groß, betonte Michael Seibel von einem Trierer Fachgeschäft. Als „angenehm – aber ungewohnt“ bezeichnete Christopher Mann seine erste Probefahrt. Denn der E-Roller wird nicht per Fuß angetreten, sondern die Fahrer beschleunigen ihn an der Lenkstange.

Ebenfalls Runden mit Segways bot die Trierer Wehrtechnische Dienststelle 41 (WTD) der Bundeswehr an. Zuständig für Pionier- und Truppentechnik, hat sie in erster Linie den Bedarf in Feldlagern im Blick, erklärte Peter Otte. So wie ebenfalls ausgestellte Elektro-Kastenwagen mit nur 100 Metern Reichweite.