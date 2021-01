Mehrgenerationenhaus : Wenn Senioren Fragen zum Computer haben

Seniorinnen und Senioren haben oft viele Fragen rund um Computer und Handys. Das Mehrgenerationenhaus in Saarburg bietet Hilfe bei solchen Fragen an. Foto: picture alliance / Oliver Berg/dpa/Oliver Berg

Saarburg Das Mehrgenerationenhaus in Saarburg bietet Unterstützung bei Problemen mit dem Rechner oder Handy. Zudem hat es digitale Thementage geplant. Alles online oder per Telefon.

Für viele Seniorinnen und Senioren ist die digitale Welt ein fremdartiges Terrain, das viele Fragen aufwirft und manchmal auch Ängste auslöst. Nicht immer sind dann Söhne, Töchter, Enkel oder andere Helfer zu finden, die die Fragen beantworten. Für diese Fälle hält das Mehrgenerationenhaus, angesiedelt in der Saarburger Kulturgießerei, zu bestimmten Zeiten Unterstützung parat. Während des Lockdowns, also bis 15. Februar, funktioniert diese allerdings nur telefonisch oder online per Zoom (Näheres siehe am Ende des Artikels). Neben den Beratungsangeboten gibt es auch digitale Thementage und eine Themenwoche. Zu allen Angeboten ist eine telefonische Anmeldung erforderlich.

Digitaler Nachlass am Montag, 25. Januar, 10 bis 11.30 Uhr: Bei der Nutzung von digitalen Angeboten werden persönliche Daten übermittelt. Diese verbleiben nach dem Tod beim jeweiligen Anbieter. Deshalb ist es ratsam, sich bereits zu Lebzeiten darum zu kümmern, was mit den eigenen Daten passiert. Gemeinsam mit dem Team des Mehrgenerationenhauses informieren Experten von „Deutschland sicher im Netz“ über das Thema Digitaler Nachlass.

E-Mail – ein Konto einrichten und nutzen am Montag, 8. Februar, ab 10 Uhr: Das Kommunizieren über E-Mail (englisch für elektronische Post) gehört zu den geläufigen Kommunikationsmitteln. Am Thementag zeigen Digitalbotschafter wie sie ein E-Mail-Konto einrichten, E-Mails schreiben, senden und verwalten.

Die Mediathek – Mein Fernsehprogramm im Internet am Donnerstag, 25. Februar, ab 14 Uhr: Digitalbotschafter veranschaulichen am Beispiel der ARD, wie Sendungen im Internet gesehen werden können. Über Mediatheken können Sendungen live verfolgt, verpasste Sendungen zeitversetzt gesehen und ein eigener Programmablauf zusammengestellt werden.

Soziale Netzwerke – Facebook, Twitter und Co vorgestelltam Montag, 15. Februar, ab 10 Uhr: Soziale Netzwerke sind virtuelle Gemeinschaften, in denen sich Menschen aus aller Welt treffen und sich über Hobbys, gemeinsame Interessen und vieles mehr austauschen können. Am Thementag veranschaulichen ehrenamtliche Digitalbotschafter am Beispiel von Facebook, Twitter und YouTube wie Soziale Netzwerke genutzt werden können und was es dabei zu beachten gilt.