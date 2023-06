Sendung auf Kabel Eins “Mein Lokal, dein Lokal“ kommt nach Trier – Überraschungen beim Blick auf die Restaurants

Unter den Teilnehmern der Trier-Woche gibt es eine erste Überraschung mit dem Wirtshaus am Wolfsberg. Denn erst kürzlich wurde bekannt, dass es dort zu großen Veränderungen kommt. Der Betreiber schließt den Betrieb. Er will das Lokal neu verpachten, erklärte er dem Volksfreund. Noch ist nicht entschieden, wie es an diesem Standort gastronomisch weitergeht. Die Abschiedsparty sollte inzwischen aber schon stattgefunden haben.