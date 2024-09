Die komplette Liste "Mein Lokal, dein Lokal" in der Region Trier: Hier finden Sie (fast) alle älteren Folgen online

Info

Immer wieder ist die Kabel-Eins-Sendung in einer anderen Stadt oder Region zu Gast. Dabei sind in der Regel fünf Gastronomen mit ihren Restaurants zu sehen. An jedem Tag lädt einer von ihnen die anderen zu einem Testessen ein und wird mit Punkten bewertet. Maximal zehn Punkte darf jeder Teilnehmer pro Tag vergeben. Erst am letzten Tag erfahren die Gastronomen, wer die meisten Punkte und damit den Wochensieg geholt hat.

Als Experte ist der bekannte Koch Mike Süsser dabei. Er führt durch die Sendung und nimmt die Restaurants ebenfalls genau unter die Lupe.