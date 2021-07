Meine Hilfe zählt : Am neuen Platz, in neuer Form

Am neuen Platz, in neuer Form

Es ist die Zeit der Veränderungen. Der Trierische Volksfreund setzt neue Schwerpunkte bei der Themenfindung und der Platzierung wichtiger Texte. Auch die Benefizaktion „Meine Hilfe zählt“ bleibt davon nicht unberührt.

In dieser neuen Kolumne werden in der Regel Besonderheiten der Aktion vorgestellt. Wir zeigen Zwischenstände zu Aktionen auf und präsentieren das in unterhaltsamer Form. An jedem ersten Freitag eines Monats widmen wir neuen und besonderen Initiativen deutlich mehr Platz. Dann wird „Meine Hilfe zählt“ zum Hauptthema dieser Seite.