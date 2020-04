Meine Hilfe zählt : Corona-Krise: Ein warmes Mittagessen, bitte!

Ihren Lieferservice für Essen will die Johanniter-Unfall-Hilfe im Regionalverband Trier-Mosel während der Corona-Krise ausweiten: Ältere Kunden wählen à la carte aus, und die warme Mahlzeit wird von Mitarbeitern zu ihnen nach Hause geliefert. Foto: TV/Johanniter-Unfall-Hilfe

Trier Meine Hilfe zählt: Die Johanniter-Unfall-Hilfe im Regionalverband Trier-Mosel braucht Geld, um bedürftige Menschen einmal am Tag mit einer Mahlzeit zu versorgen.

Im Jahr 2018 waren 3,2 Millionen Menschen in Deutschland von Armut bedroht, die Zahl der Rentner, die als armutsgefährdet gelten, war deutlich gestiegen. Das hatte das Statistische Bundesamt Anfang dieses Jahres mitgeteilt. Mitarbeiter der Johanniter-Unfall-Hilfe im Regionalverband Trier-Mosel begegnen im Alltag immer wieder Menschen, deren Kühlschrank leer ist oder die nachmittags noch nichts gegessen haben. So schildert Johanniter-Mitarbeiterin Regina Lüders die Situation in manchen Haushalten. Lüders ist zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising und für das neue „Meine Hilfe zählt“- Projekt „Warmes Essen täglich nach Hause für Bedürftige aus Corona-Risikogruppen“.