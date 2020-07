Spendenaktion : Damit Eltern eine Sorge weniger haben

Trier „Meine Hilfe zählt“: Der Verein Villa Kunterbunt Trier bittet um Spenden, damit seine Elternwohnung während der Corona-Krise finanziert werden kann.

Nach einem Verkehrs­unfall war für eine Familie aus Köln nichts mehr, wie es einmal war. Vater und Sohn waren schwer verletzt, die Mutter leicht. Wie schafft man dann den Spagat, wenn das eigene Kind im Trierer Mutterhaus um sein Leben kämpft und der Mann im Brüderkrankenhaus auf der Intensivstation liegt? Die Mutter zog gemeinsam mit ihrer Schwester in der Elternwohnung der Villa Kunterbunt ein, in Sichtweite zum Mutterhaus in der Innenstadt. So konnte sie in der der Nähe ihrer Lieben sein, musste in dieser Extremsituation nicht lange Autofahrten auf sich nehmen oder gar eine Wohnung anmieten. Auch eine Familie aus Armenien war aus dem Flugzeug gestiegen und schnurstracks zum Mutterhaus gefahren, damit der Tumor am Hals ihrer Tochter behandelt werden konnte. Die Eltern zogen in die 95-Quadratmeter-Wohnung ein. Kinderarzt Christoph Block könnte viele solch berührender Geschichten erzählen, die mit einem Verkehrsunfall oder der Diagnose einer schweren Erkrankung beginnen.