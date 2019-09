Meine Hilfe zählt : Damit Kinder psychisch kranker Eltern weniger leiden

Beim Trierer Verein Auryn treffen sich Kinder psychisch kranker Eltern, um gemeinsam etwas zu erleben, wie etwa einen Wandertag oder eine Bastelstunde, und so die Sorgen für einige Zeit zu vergessen. Foto: TV/Auryn Trier

Trier „Meine Hilfe zählt“: Der Verein Auryn bittet um Spenden für drei neue Projekte. Sie kommen Kindern, die in der gleichnamigen Fachstelle betreut werden, zugute.

Spekulatius und Lebkuchen in den Regalen der Supermärkte lösen seit Wochen Schockmomente aus: „Jetzt schon?“ „Oh, nein, noch drei Monate, dann ist es schon wieder soweit.“ Auch die Mitarbeiter von Auryn in Trier haben sich bereits Gedanken um das Fest gemacht. Aus gutem Grund. Denn ohne finanzielle Hilfe können sie die geplante Weihnachtsfeier für die Kinder nicht stemmen. Der gemeinnützige Verein ist auf die Spenden der TV-Leser angewiesen. Und damit bis Dezember genügend Geld zusammenkommt, ist das Meine-Hilfe-zählt-Projekt „Weihnachtsfeier mit den Kindern“ vor wenigen Tagen auf der Spendenplattform des Trierischen Volksfreunds gestartet.

Mit Sorgen nicht alleine gelassen Um welche Jungen und Mädchen geht es? Kinder, deren Mutter oder Vater psychisch krank ist, finden bei Auryn in der Walramsneustraße in Trier Hilfe – seit 18 Jahren.

Die Kinder kommen aus Orten, die teilweise 100 Kilometer von Trier entfernt liegen. Doch jeder Weg, um mit den Sorgen nicht alleine zu sein, lohnt sich. Denn wenn ein Elternteil an Depression, Angstzuständen oder einer Psychose erkrankt ist, leiden auch die Kinder. Kleinkinder und Teenager übernehmen dann häufig sehr viel Verantwortung – zu viel Verantwortung.

Schutz und Orientierung geben Der Name der Fachstelle – übrigens der einzigen in der Großregion Trier – leitet sich aus „Die unendliche Geschichte“ von Michael Ende ab. Auryn bezeichnet ein Amulett, das seinem Träger Kraft, Mut, Schutz und Orientierung gibt. Genau das geben die Mitarbeiter der Fachstelle den Kindern. Sie helfen ihnen, besser mit dem erkrankten Elternteil und dem Zuviel an Verantwortung umzugehen. Fünf- bis Siebenjährige, Acht- bis Elfjährige und Elf- bis Vierzehnjährige treffen sich auch gemeinsam, um etwas zu unternehmen und die Sorgen für ein paar Stunden zu vergessen. Etwa während der Weihnachtsfeier mit Geschenken, Märchen, Basteln, Essen und Getränken. 1470 Euro benötigt der Verein für diese besondere Feier – darunter fällt auch die Miete für den Raum.