Spendenaktion : Füreinander da sein in Europa und Afrika

Trier/Langsur/Longkamp „Meine Hilfe zählt“: Wie TV-Leserinnen und -Leser vor Ort und weltweit wöchentlich helfen, damit Vereine und Menschen Krisen überstehen.

Es ist eine Premiere: Im Slum Mathare in Nairobi entsteht zum ersten Mal eine Bibliothek. Mitglieder des Trierer Vereins Bildung fördert Entwicklung waren schon mehrfach in Kenia, kennen viele Menschen und die Situation im Slum sowie die Notwendigkeit, dort den Zugang zu mehr Bildung zu schaffen. „Wir sind sehr gerührt über die weiteren Spenden“, schreibt Vereinsmitglied Christel Aretz auf der Internetseite von „Meine Hilfe zählt“, der großen Spendenplattform des Trierischen Volksfreunds unter www.meine-hilfe-zaehlt.de. In der vergangenen Woche sind mehrere Hundert Euro eingegangen, damit das Projekt mehr und mehr realisiert werden kann. John Wesonga ist ein ehemaliger Student, der während eines Uni-Projekts in Trier war und engen Kontakt zum Verein hat. Der junge Afrikaner hat den Aufbau der Bibliothek in seiner Heimat angestoßen. „Inzwischen hat er sogar eine Bibliothekskraft eingestellt“, teilt Aretz mit. Weiter ist geplant, dass dort auch Lehrer fortgebildet werden sollen. Denn wer in den Slum­schulen unterrichtet, hat meist keine Ausbildung, engagiert sich aber sehr, damit die Kinder und Jugendlichen lernen können. Geplant ist laut Verein, dass pensionierte Lehrkräfte aus Deutschland die Lehrer schulen. Wer den weiteren Aufbau der Bibliothek und die damit verbundenen Projekte fördern möchte, kann unter der Nummer 76630 spenden. Ein Viertel der Spendensumme ist bereits zusammengekommen.