Spendenaktion : Spaß haben und damit anderen helfen

Plein/Trier „Meine Hilfe zählt“: Der Verein Benefiz-Radler sammelt Spenden, damit auch Menschen ärztlich behandelt werden können, die nicht krankenversichert sind.

Ruft man Eddy Linden auf seinem Handy an, schallt einem „FC Bayern, Stern des Südens, du wirst niemals untergehen …“ entgegen. Der Mann aus Plein (Landkreis Bernkastel-Wittlich) hat viel mit seinem Lieblingsfußballverein gemeinsam. „Du wirst niemals untergehen, weil wir in guten wie in schlechten Zeiten, zueinander stehen“, heißt es weiter in dem Liedtext. Auch im von Corona gebeutelten Jahr 2020 hat Eddy Linden weiter unermüdlich Spenden für Hilfsbedürftige gesammelt.