Spendenaktion : „In Trier waren unsere Schutzengel“

Familie Porschen vor dem Haus in der Trierer Feldstraße, in dem die Elternwohnung der Villa Kunterbunt liegt – von links: Lena Porschen, Alex Porschen, Elsa Schrader und Dietmar Porschen. Foto: Familie Porschen

Trier/Köln „Meine Hilfe zählt“: Lena Porschen erzählt, warum die Elternwohnung der Villa Kunterbunt für Familien ein Segen ist. ­ TV-Leserinnen und -Leser können das Projekt unterstützen.

Von Katja Bernardy

Es ist der Tag der Heimreise. Hinter Familie Porschen liegen Urlaubstage in Frankreich, gemeinsame Radtouren, ein Zwischenstopp in Echternach, Springprozession. Dietmar, Lena und Alex Porschen freuen sich auf das Zuhause in Köln, auf Xenia, Oma Elsa, Freunde. Doch es wird dauern, bis sie sich wiedersehen. An diesem Dienstagnachmittag im Juni vergangenen Jahres, während des Feierabendverkehrs, prallt das Auto der Familie in der Nähe von Bitburg mit einem LKW zusammen.

Ein Hubschrauber bringt den schwerverletzten Alex, 13, ins Klinikum Mutterhaus nach Trier. Sein Vater wird im Brüderkrankenhaus operiert, die Mutter im Marienhaus Klinikum Eifel in Bitburg. Lena Porschen erzählt am Telefon von dem Moment, der ihr Leben aus den Fugen gerissen hat, manchmal weint sie – auch vor Dankbarkeit.

Info Meine Hilfe zählt! So können Sie spenden Unter der Adresse www.volksfreund.de/meinehilfe Projekt auswählen, Spendenbutton anklicken, Daten eingeben. Durch die Aktivierung des Spendenbuttons ermächtigen Sie die Bank zu einem einmaligen Spendeneinzug. Leider sind keine manuellen Überweisungen möglich. Jede Spende wird zu 100 Prozent weitergeleitet, der TV trägt die Transferkosten.

Die erwachsene Tochter sei nach dem Unfall nach Trier gekommen und habe sich um alle und alles gekümmert. Sie pendelte zwischen Mutterhaus, Brüderkrankenhaus, Bitburg, hat getröstet, Mut gemacht, Entscheidungen getroffen, Formulare unterschrieben und ihre Masterarbeit am Krankenbett des Bruders fertig geschrieben. Stundenlang saß sie auf der Intensivstation. „Sie hat immer gesagt: ,Ich höre ihn atmen, dann geht es mir gut’“, erinnert sich Lena Porschen an die Worte ihrer Tochter. Welche Diagnose hatte Alex? „Es ist einfacher zu sagen, was noch heil war. Ein Bein war nicht gebrochen“, erinnert sich die Mutter. Nach acht Wochen zwischen Bangen und Hoffen war Alex über den Berg. Lena Porschen nennt viele Namen von Ärzten, Schwestern, Pflegern, Menschen in Verwaltungen, Psychologen, und lobt das Zusammenspiel aller – über Klinikgrenzen hinweg. „Ich glaube, die Trierer wissen gar nicht, welch ein Glück sie haben, solch tolle Krankenhäuser zu haben“, sagt sie.

Und mehr als 14 Monate nach dem tragischen Verkehrsunfall sagt sie: „In Trier waren unsere Schutzengel.“ Das größte Glück im Unglück sei die Elternwohnung der Villa Kunterbunt gewesen. Darauf, dass es diese Wohnung in der Feldstraße gegenüber dem Mutterhaus gibt, waren sie bereits aufmerksam gemacht worden, als die Ärzte noch Lena Porschens Verletzungen behandelten. Erst zog Tochter Xenia in die vom Verein Villa Kunterbunt Trier getragene Wohnung ein. Als es den Eltern besser ging, diese und Oma Elsa Schrader. „Es war ein Segen, dass wir dort wohnen konnten.“ Zwei- oder dreimal habe auch nachts das Telefon geklingelt, weil es Alex sehr schlecht ging. „Wir mussten nur über die Straße gehen und konnten bei ihm sein.“

Mit dem Angebot, die Elternwohnung der Villa Kunterbunt zu nutzen, sei der Familie eine riesige Last genommen worden. Wie in einer Art WG hätten sie in der 95-Quadratmeter-Wohnung mit anderen Familien gelebt, die um ihre Kinder bangten. Abends hätten sie manchmal zusammen Tee getrunken und sich gegenseitig Mut gemacht. Lena Porschen sagt: „Dadurch hatte man auch das Gefühl, nicht alleine mit solch einem Schicksal auf der Welt zu sein.“

Vor zwei Wochen waren die Porschens wieder in Trier, um im Garten der Villa Kunterbunt die Menschen zu treffen, die ihnen in der wohl schwersten Zeit ihres Lebens geholfen hatten.