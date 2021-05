Spendenaktion : Für Tiere, um die sich sonst keiner kümmert

Das Eselzentrum Trierer Land in Langsur-Metzdorf kämpft seit mehr als einem Jahr mit den Folgen der Corona-Krise. Den Tierschützern fehlen viele Einnahmequellen. Foto: Eselzentrum Trierer Land e.V.

Langsur „Meine Hilfe zählt“: Dank vieler Spenden hat der Verein Eselzentrum Trierer Land die Corona-Pandemie bislang finanziell überlebt. Drei Projekte brauchen weiterhin jeden Euro – und es gibt einen Lichtblick.

Spricht man mit Rose­marie Müller, kräht Hahn Seppl schon mal dazwischen. Oder das Gespräch muss beendet werden, weil eine Ladung Heu zu verstauen ist. Auf dem Hof ist immer etwas los und viel zu tun. Obwohl die Corona-Krise das Eselzentrum auf dem Galgenberg in Langsur (Kreis Trier-Saarburg) finanziell schwer getroffen hat, machen sie Tag für Tag motiviert weiter. Sie, das sind Müller, Wolfgang Weiske und Kay Schulz und die treuen Ehrenamtlichen, die wieder helfen dürfen. Ihre Einnahmen, etwa durch Hoffeste und Eselkuscheln, sind komplett weggebrochen. Doch „geht nicht“ gibt es für die Tierschützer nicht. Und seit Pfingsten gibt es einen Lichtblick: Mit Maske und Abstand zueinander dürfen 50 Menschen auf den Hof.

Wer den Gnaden- und Be­gegnungshof besucht, trifft auf 65 Esel, Mulis und Ponys, drei Schafe, acht Hühner, den Hahn Seppl, acht Enten, 26 Katzen und zwei Hunde. 80 Prozent der Bewohner seien Gnaden­brot­tiere, erklärt Rosemarie Müller. Ausgediente, verwahrloste, zurückgelassene. „Das Versprechen an die Tiere hat uns durch die Pandemie getragen“, sagt sie. Welches Versprechen? „Dass sie nicht mehr ausgebeutet werden, sondern in Ruhe noch ein paar schöne Jahre haben.“ Was idyllisch klingt, ist harte Arbeit. Es muss ausgemistet, gestriegelt, gestreichelt und gefüttert werden, um nur einige der vielen Aufgaben zu nennen.