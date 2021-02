Spendenaktion : Dank für Großzügigkeit und Menschlichkeit

Trier/Wittlich „Meine Hilfe zählt”: Von Selbstläufern, großartigen Spendern und Projekten, die weiterhin jeden Euro brauchen.

Große Freude in Trier Der Appell des Trierer Vereins menschMITmensch an die Menschlichkeit wurde gehört. Seit vier Monaten macht er gemeinsam mit zwei weiteren Organisationen (lächeln am himalaya – a smile for nepal und catch a smile a.s.b.l. Luxemburg) durch eine Fotoausstellung auf der Kunstbrücke im Gartenfeld in Trier-Mitte aufmerksam auf die verheerende Situation von Flüchtlingen im Lager der griechischen Insel Lesbos. Stellvertretend für das Aktionsbündnis sammelt menschMITmensch Spenden über unser Hilfeportal, damit besonders schutzbedürftige Kinder, Frauen und Männer, die körperbehindert sind, medizinisch versorgt werden. In einer E-Mail an unsere Zeitung bittet die Vereinsvorsitzende Marion Poma darum, allen Spendern ihren Dank auszurichten. „Für Ihre Großzügigkeit und vor allem ihre Menschlichkeit, die zu der großartigen Summe von insgesamt 19 650 Euro geführt haben.“ Über „Meine Hilfe zählt“ waren schnell 11 250 Euro zusammengekommen. Private Spender hätten diese noch aufgestockt, so dass das Projekt vorzeitig beendet werde konnte, sagt Poma. Und sie versichert, dass jeder Cent direkt und ohne Abzug den vor Ort agierenden Helfern zur Verfügung gestellt wird: Damit Mediziner Flüchtlinge im Lager untersuchen und therapieren, Beinprothesen hergestellt, Rollstühle und Orthesen angeschafft werden können.