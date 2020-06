Spendenaktion : Vierbeiner in Langsur brauchen Zuwendung und Hilfe

Langsur „Meine Hilfe zählt“: Der Verein Eselzentrum Trierer Land bittet um Spenden, um die Corona-Krise zu überstehen.

Es ist schwer, Zeit zu finden, um ein paar Worte mit Rosemarie Müller zu wechseln. Von Frühmorgens bis spät in die Nacht kümmert sie sich um mehr als 100 Tiere, darunter 51 Esel und 13 Mulis. Wer das Eselzentrum Trierer Land in Langsur besucht, trifft auch auf Ponys, Katzen, Hunde, Enten, Gänse und Hühner – und auf das Fohlen Melody.

„Seit einigen Jahren geben wir Tieren ein sicheres, artgerechtes Zuhause“, sagt Müller. Die Gründe, weshalb ein Tier ins Eselzentrum kommt, sind unterschiedlich: Weil ihre Besitzer die Tiere nicht mehr wollen, weil sie schlecht gehalten oder vom Veterinäramt beschlagnahmt werden. „Im Laufe der Jahre sind viele Notfälle hinzugekommen, da es für diese Art Tiere keine große Lobby gibt“, berichtet Müller. Gemeinsam mit Kay Schulz und ihrem Lebensgefährten Wolfgang Weiske hatte die Eseltrainerin und Eselmutti, wie Müller sich selbst nennt, beschlossen, einen Verein zu gründen, um Tieren in Not dauerhaftt zu helfen. Das war im Herbst 2018.

Was sich beispielsweise hinter dem Eselkuscheln verbirgt, zeigen zum einen Imagefilme, die auf der Internetseite des Vereins zu sehen sind (www.eselzentrum-trierer-land.de). Aber was das Eintauchen in diese besondere Welt auf dem Gnaden- und Begegnungshof tatsächlich bedeutet, können Besucher hautnah erleben und erspüren. In der Regel.