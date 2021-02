Spendenaktion : Wenn das Geld für die Maske fehlt

FFP2-Schutzmasken wie diese will der Sozialdienst katholischer Frauen an 1000 bedürftige Menschen in Trier verschicken und verteilen. Von den vier Ausgabestellen der Trierer Tafel für Lebensmittel sind zurzeit drei geschlossen. Das rechte Bild wurde während des ersten Lockdowns 2020 aufgenommen. Foto: picture alliance/dpa/Frank Rumpenhorst

Trier „Meine Hilfe zählt“: Der Sozialdienst katholischer Frauen Trier bittet um Spenden, damit in Trier FFP2-Schutzmasken an 1000 arme und obdachlose Menschen verteilt werden können.

Wer nicht genug Geld hat, um Lebensmittel zu kaufen, kann zur Trierer Tafel gehen. Und wer sich nicht in ein warmes Bett legen kann, weil das Zuhause fehlt, zur Notschlafstelle. Dies sind zwei der vielen Hilfsangebote des Sozialdiensts Katholischer Frauen, kurz SKF, in Trier.

Die Mitarbeiterinnen unterstützen Menschen, die allein nicht mehr zurechtkommen. Während der Pan­demie ist die Not größer geworden: „Wir haben rund 300 Fälle mehr in der Sozialberatung“, sagt SKF-Geschäftsführerin Regina Bergmann. Darunter viele Menschen, deren 450-Euro-Job weggefallen sei, den sie aber dringend bräuchten, um über die Runden zu kommen.

Die Lebensmittelausgabestellen in Trier-Nord, Mariahof und Ehrang sind zurzeit geschlossen, die Ausgabe an der Weberbach ist viermal in der Woche geöffnet. Laut Bergmann kommen 200 Menschen wöchentlich, um sich selbst oder ihre Familien mit Essen zu versorgen. „Wir haben die Tafel hygiene­technisch im Sommer aufgerüstet“, berichtet Bergmann. Dazu gehöre auch, dass die Personenzahl begrenzt sei.

Nun wird nochmals dringend Hilfe benötigt. „Sozial benachteiligte Menschen können sich oft keine FFP2-Masken leisten“, sagt die SKF-Leiterin. Teilweise würden mehrere Euro für eine Maske verlangt, zu viel für Menschen, die schon jeden Cent merhmals umdrehen müssten. Doch wer mit dem Bus fahre, einkaufe oder zu einer Behörde gehe, brauche laut derzeit geltender Corona-­Bekämpfungs­verordnung eine entsprechende Maske. Zusammen mit den Einkaufsgutscheinen der Trierer Tafel möchte der SKF FFP2-Masken an Bedürftige versenden und sie in der Ausgabestelle für Lebensmittel an der Weberbach an die Menschen verteilen. Auch wohnungslose Frauen, die das Café Haltepunkt besuchen oder zur Notübernachtung kommen, sollen die Schutzmasken erhalten. Dazu gibt es eine Anleitung, wie die Maske am besten schützt und wie man sie pflegt.